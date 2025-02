O responsável pela residência foi autuado em flagrante - Reprodução

Publicado 09/02/2025 12:44 | Atualizado 09/02/2025 13:55

Rio - Agentes da 106ª DP (Itaipava) prenderam um homem em flagrante, neste sábado (8), por maus-tratos a animais, em Petrópolis, na Região Serrana. Durante a ação, 12 cães foram resgatados em estado de abandono, desnutrição e com ferimentos.

A polícia chegou ao imóvel, no bairro Calembe, após receber denúncias sobre a situação dos animais. No local, que abriga três casas, os agentes encontraram um cenário de extrema insalubridade, com grande quantidade de lixo e fezes espalhadas pelo terreno.

O responsável pela residência, que não teve a identidade divulgada, foi autuado em flagrante por maus-tratos. As investigações seguem para identificar a possível participação de um segundo suspeito no crime. Os cachorros serão avaliados por um profissional.