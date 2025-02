Fuzil apreendido pelos agentes no Morro do Juramento - Divulgação / Pmerj

Fuzil apreendido pelos agentes no Morro do JuramentoDivulgação / Pmerj

Publicado 08/02/2025 08:52

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã deste sábado (8), uma operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, houve confronto e um suspeito foi baleado.



De acordo com a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) atuam na comunidade com o apoio do 2° Comando de Policiamento de Área e do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).



Segundo a PM, os agentes foram atacados a tiros e reagiram, dando início ao confronto. Um suspeito foi ferido e socorrido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Até o momento, um fuzil foi apreendido.

A plataforma Onde Tem Tiroteio publicou que disparos foram ouvidos na comunidade por volta das 5h30. A corporação não divulgou o objetivo da operação, que segue em andamento.