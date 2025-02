Imagem mostra escuridão dentro da casa de show após falta de energia - Arquivo Pessoal

Publicado 08/02/2025 09:31 | Atualizado 08/02/2025 11:50

Rio - Frequentadores do espaço Via Music Hall, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, viveram momentos de sufoco após mais de duas horas sem energia entre a noite de sexta (7) e a madrugada deste sábado (8). No local, os shows do Diogo Nogueira e Xande de Pilares foram cancelados.

Ao DIA, a professoa Aliny de Abreu, de 46 anos, contou que pretendia comemorar o aniversário no espaço, mas foi surpreendida pela queda de energia.

"Chegamos lá por volta de 22h, o ambiente estava agradável, ar gelando, número de pessoas também agradável dentro do estabelecimento, sendo muitos idosos. Às 23h a luz acabou, a casa de shows não deu uma explicação do que estava acontecendo, as horas foram passando e nada", contou.

A educadora disse ainda que algumas pessoas chegaram a passar mal por conta do calor. "Foi ficando calor e eles abriram as portas de emergência, porém absolutamente nada era passado ao público. Meu marido foi ao lado de fora para buscar uma explicação e ao voltar me falou que uma idosa caiu e foi socorrida pela brigada de bombeiros", explicou.

Por fim, Aliny reforçou que esperava mais consideração da casa de shows. "Eu e meu marido saímos de lá às 2h e o caos estava instalado sem uma satisfação. Após eu chegar em casa, vi a postagem deles com uma nota de esclarecimento, porém sem nos dar o direito de resposta. Eu não queria ressarcimento, apenas esperava uma explicação do que se passava", finalizou.



Nas redes sociais, outros frequentadores também criticaram a desorganização do evento e o calor extremo. "Tem gente com falta de ar, passando mal, um verdadeiro descaso. Pra variar, as luzes de emergência falharam, só duas acenderam e depois apagaram, imagina se causa um incêndio?", disse um comentário.



"Noite desagradável com a falta de luz e de comunicação por parte da assessoria. Sou guia de Turismo e levei seis turistas portugueses que vieram prestigiar a casa e os artistas e tiveram essa decepção. Precisamos que o reembolso seja feito de forma justa, com danos morais, pois eles ficaram nas primeiras filas das mesas, consumiram bem e fomos todos embora frustrados", contou mais um.



"Mesmo diante a essa resposta eletrônica continuarei deixando aqui registrado o descaso e a falta de respeito com o público. Se a casa de shows não está preparada adequadamente com gerador para eventuais problemas desse tipo, precisa fechar as portas ou ao menos dar uma satisfação ao público", criticou outro.



O que dizem as empresas?



Em comunicado nas redes sociais, a Via Music Hall informou que a equipe não mediu esforços para tentar restabelecer a energia. "Por se tratar de uma situação fora do nosso controle, não conseguimos solucionar o problema a tempo de continuar o evento. Vale ressaltar que a empresa Light foi acionada imediatamente após a queda de energia", disse em nota.



Além disso, a empresa ressaltou que na próxima terça-feira (11) será divulgada a nova data do evento e demais informações. "Guarde o seu ingresso, pois o mesmo continuará valendo. Pedimos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso em oferecer a melhor experiência para o público", finalizou.

Procurada, a Light informoU que esteve no local neste sábado (8) e constatou defeito interno, de responsabilidade do cliente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento está regularizado no que tange a questões relacionadas a incêndio e pânico.

À reportagem tenta contato com a Via Music Hall para esclarecer demais detalhes. O espaço está aberto para manifestações.