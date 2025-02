Carro pegou fogo na Linha Vermelha - Centro de Operações Rio

Carro pegou fogo na Linha VermelhaCentro de Operações Rio

Publicado 08/02/2025 10:50

Rio - Um carro pegou fogo na Linha Vermelha, altura do Caju, no sentido Centro, na manhã deste sábado (8). No local, duas faixas estão interditadas e o trânsito é intenso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 9h40 e não houve vítimas. Equipes da CET-Rio e da Comlurb estão no local.

Mais cedo, um outro veículo pegou fogo na Estrada dos Bandeirantes, no sentido Recreio, na altura da Praça do Bandolim. O quartel de Jacarepaguá foi acionado e controlou as chamas. Ninguém se feriu.

Ainda não há informações sobre as causas dos incêndios.