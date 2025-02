Filha é presa em flagrante após esfaquear a própria mãe - Divulgação

Publicado 08/02/2025 14:57 | Atualizado 08/02/2025 15:18

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante após esfaquear a própria mãe no município de Carmo, na Região Serrana do Rio, na sexta-feira (7). Heidi Santos Oliveira, deve responder por tentativa de homicídio de Ana Maria Santos de Oliveira, que está internada em estado grave.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 30º BPM (Teresópolis) patrulhavam o bairro Influência quando foram acionados. No local, o marido de Ana relatou que a enteada esfaqueou a própria mãe. Conforme os PMs, Heidi estava ao lado do corpo da vítima em aparente surto.



Antes da chegada do socorro, os policiais realizaram manobras de reanimação e usaram torniquetes para conter sangramentos e manter Ana acordada. Em seguida, agentes do Serviço Móvel de Urgência encaminharam a mulher até o Hospital Nossa Senhora do Carmo.



O caso foi registrado na 112ª DP (Carmo). A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Heidi. O espaço está aberto para manifestações.