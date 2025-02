Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do homem completamente carbonizado - Reprodução

Publicado 08/02/2025 12:24 | Atualizado 08/02/2025 13:15

Rio - Um suspeito morreu, nesta sexta-feira (7), durante um confronto com a Polícia Militar na Comunidade Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele carregava uma granada, que foi atingida por um disparo e explodiu.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do homem completamente carbonizado, e a motocicleta que ele utilizava no momento da explosão consumida pelo fogo.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) patrulhavam a comunidade quando traficantes atiraram contra eles e houve confronto. Durante o tiroteio, um dos suspeitos foi atingido e não resistiu.



Os policiais apreenderam um fuzil, carregadores, uma pistola, uma capa de colete e a motocicleta usada pelo suspeito. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.