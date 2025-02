Confusão aconteceu no bairro Patronato, em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 07/02/2025 18:37 | Atualizado 07/02/2025 19:00

Rio – Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um policial militar e um homem, não identificado, trocando agressões em uma rua. Relatos dão conta de que o desentendimento teria ocorrido durante um evento conhecido como Batalha do Tanque, um encontro de MCs para rimas, na Praça dos Ex-Combatentes, no bairro Patronato, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra confusão entre PM e homem em São Gonçalo.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/e9tmTgnfl0 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 7, 2025

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao bairro Patronato, na quinta-feira (6), verificar um princípio de tumulto que bloqueava uma via. No local, ainda de acordo com a corporação, um indivíduo agrediu um dos policiais.

A PM acrescentou que foi necessário o uso da força para conter o homem. As imagens mostram o policial aplicando golpes de cassetete, puxões de cabelo e empurrões no indivíduo, que o agride com socos, chutes e arremesso de uma lixeira. No vídeo, também é possível notar que há inúmeras testemunhas ao redor, mas ninguém interfere.

A corporação destacou ainda que as imagens das redes sociais serão analisadas pelo comando do 7º BPM. Após a confusão, o homem fugiu. Não houve registro da ocorrência em delegacia.