Eduardo Osório de Oliveira foi preso como chefe da quadrilha - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 07/02/2025 19:11 | Atualizado 07/02/2025 19:16

Rio - Três funcionários de uma empresa de telecomunicações foram presos em flagrante por aplicar golpes usando dados de clientes. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha criava perfis falsos em sites de locações de imóveis de luxo para alugá-los com o dinheiro de outras pessoas.

As investigações levaram as autoridades a identificar Eduardo Osório de Oliveira como líder do esquema. Ele obtinha informações pessoais a partir do contato com os atendidos pela empresa. Os policiais também conseguiram apurar a participação de Leticia Wagner Pereira e Bruno de Souza Pinto, que também trabalhavam na companhia. As prisões foram feitas na quinta-feira (6) por agentes da 19ª DP (Tijuca).A equipe da Civil chegou a casa de um dos detidos e encontrou dezenas de cartões em nomes de terceiros e identidades falsas, incluindo uma do próprio acusado, que levava uma vida de luxo bancada pelos golpes.Com as evidências do crime, os membros do grupo foram presos por associação criminosa e indiciados por estelionato e uso de documento falso. As investigações seguem em andamento, na busca por outros envolvidos.