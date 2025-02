Carlos Augusto Nascimento de Souza, de 26 anos - Reprodução

Publicado 07/02/2025 22:57 | Atualizado 07/02/2025 23:12

Rio - Carlos Augusto Nascimento de Souza, de 26 anos, morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar no Morro do Boa Vista, em Niterói, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (7). Horas depois, familiares e amigos do jovem fizeram um protesto e bloquearam a Avenida Jansen de Melo, no Centro da cidade, em represália.

De acordo com familiares, não havia operação policial em andamento na comunidade e os disparos surpreenderam os moradores. Carlos havia acabado de sair da casa da mãe e seguia para a residência da irmã quando foi atingido. A família garante que ele é inocente.

"Não teve confronto, os policiais já chegaram atirando! Tinha criança na rua, minha filha de 8 anos estava brincando na rua, os policiais mandaram ela ficar quieta e ela entrou para a casa da vizinha. Ele [Carlos] estava entrando para a casa da nossa irmã", detalhou Renata de Souza, irmã da vítima.

Segundo Renata, Carlos estava com documentos e um celular, mas os pertences desapareceram antes do socorro. Ele foi baleado na cabeça, na perna e no ombro. O rapaz chegou a ser levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto. Não há informações sobre o sepultamento.

A Polícia Militar foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.