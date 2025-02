Cariocas e turistas aproveitam manhã de calor intenso na orla da Praia do Leme - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/02/2025 14:08 | Atualizado 07/02/2025 15:28

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou um alerta, nesta sexta-feira (7), para a população carioca que, nos últimos três dias, sofre com intensas ondas de calor. Segundo a pasta, durante períodos mais quentes de janeiro houve um aumento de 34% nos chamados para o Samu.



O balanço apontou uma média de 1.775 chamados de 1º ao dia 30 do mês passado na capital. Contudo, entre os dias 16 e 22, quando as temperaturas estiveram mais elevadas, as ligações subiram para 2.379 por dia. As principais queixas foram por problemas neurológicos, cardiovasculares e quedas.



Em meio a uma nova onda de calor, que nesta sexta-feira (7), deve deixar a temperatura perto dos 40°C, é importante ficar atento aos cuidados com a hidratação, evitar a exposição nos horários de maior intensidade, entre as 10h e 16h, e, quando possível, buscar abrigos térmicos.

"Os efeitos das altas temperaturas são graves e podem levar à morte. Nossa intenção com o novo painel é apontar caminhos não só para os municípios do RJ se prepararem, mas também para que a população possa se proteger. O aumento dos atendimentos do Samu nos dias mais quentes de janeiro, é um indicador de que o excesso de calor tem relação direta com a saúde da população", disse Luciane Velasque, superintendente de informações estratégicas em saúde da SES-RJ

Nova onda de calor

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o céu durante o dia ficará aberto, podendo apresentar nuvens em alguns pontos. A previsão mínima é de 22°C e a máxima fica em 40°C, com a sensação térmica podendo superar essa temperatura. Os ventos estarão fracos ou moderados, sem qualquer previsão de chuva.

O panorama é bem parecido com o previsto para o fim de semana. No sábado, a expectativa é que o sol siga forte, com um pequeno aumento de nebulosidade. A temperatura máxima também terá uma pequena queda, chegando aos 36°C no horário de pico de calor.

O mesmo deve acontecer no domingo, quando as condições são as mesmas, com a máxima também nos 36°C e sem previsão de chuva. O calor seguirá na segunda-feira (10), com a previsão de elevação da temperatura máxima para 37°C e céu aberto.