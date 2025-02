Antônio Marcos Almeida da Silva foi preso no bairro Marambaia - Reprodução

Publicado 07/02/2025 15:30 | Atualizado 07/02/2025 15:33

Rio - A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (7), um mandado de prisão preventiva contra Antônio Marcos Almeida da Silva, suspeito de assassinar e enterrar o corpo do próprio primo, Fabiano Ribeiro de Matos. Ele foi detido no bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O crime aconteceu em agosto de 2023, no bairro Sacramento, na mesma região. Na ocasião, Antônio, junto com outros dois primos, Mateus Mattos Santos e Valcimar Matos da Silva, teria matado Fabiano e ocultado o corpo em uma área de mata.

O cadáver foi encontrado apenas dois dias após o crime. De acordo com as investigações, a motivação do homicídio foi uma discussão entre a vítima e Valcimar, que continua foragido. Em outubro do ano passado, Mateus foi preso.