Carro e revólver foram apreendidos@pmerj

Publicado 07/02/2025 11:44

Rio- Três homens foram presos por policiais do 3º BPM (Méier) em Piedade, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (7).



De acordo com a corporação, os militares receberam um chamado para verificar uma tentativa de roubo de veículo na Avenida Dom Helder Câmara. Pouco depois, os PMs conseguiram encontrar os suspeitos na Rua Padre Manoel da Nóbrega.



Após a abordagem, um carro e um revólver foram apreendidos. Os presos não tiveram a identidade divulgada.

A 24ª DP (Piedade) registrou o caso.