Material apreendido pela PRF em São Gonçalo Divulgação

Publicado 07/02/2025 12:23

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas, dois fuzis e uma granada após confronto, na noite desta quinta-feira (6), no km 302 da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, Região Metropolitana. A ação também teve um homem preso e um carro recuperado.

Segundo informações da corporação, por volta das 23h, agentes do Núcleo de Operações especiais (NOE-RJ) realizavam patrulhamento no local quando deram ordem de parada a um veículo que transitava em alta velocidade.

O motorista, no entanto, não parou e tentou fugir para dentro da comunidade Jardim Catarina. Pouco depois o carro colidiu com uma barricada, fazendo com que três homens descessem e atirassem contra os policiais. Ao mesmo tempo, bandidos em outros pontos da comunidade também atiravam contra a equipe.



Depois do confronto, policiais foram até o veículo e encontraram um homem ferido com um fuzil Colt M4, um carregador com 24 munições e uma granada. Também foram apreendidos no interior do automóvel um fuzil falso e uma mochila com 103 pinos de cocaína, 72 papelotes de crack e 24 trouxinhas de maconha. Os outros bandidos fugiram.



O preso foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em Colubandê, no mesmo município. Seu estado de saúde é desconhecido.



A ocorrência foi transferida para a Polícia Federal.