Nédio Mocellin, de 62 anos, era sócio da Mocellin Churrascaria, que tem filial em Niterói e na Ilha do Governador - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/02/2025 15:53 | Atualizado 07/02/2025 16:41

Rio - Policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) identificaram o suspeito de atropelar o empresário Nédio Mocellin, de 62 anos, na noite de quarta-feira (5), na Ilha do Governador, Zona Norte. O motociclista Micaell Ribeiro da Costa, de 25 anos, foi intimado para prestar depoimento na distrital.

As investigações apontam que Micaell recebeu atendimento no Hospital Municipal Evandro Freire após o atropelamento, mas deixou a unidade logo depois. Ele mora na Ilha do Governador, onde tem uma loja de peças e acessórios de motos.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, os agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o atropelamento para análise das circunstâncias do fato. Além disso, testemunhas serão ouvidas ao longo da próxima semana para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

O sócio da Mocellin Churrascaria morreu ao ser atropelado por uma moto na Estrada do Galeão , em frente a uma das filiais. Ele chegou a ser socorrido no Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha, mas chegou sem vida na unidade.

Nédio foi sepultado na tarde desta sexta-feira (7), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói.