Monique Medeiros precisou de atendimento médico ao ver fotos do corpo do filho, o menino Henry BorelArquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Caso Henry: Monique Medeiros passa mal ao ver fotos do corpo do filho e é retirada do plenário
Perito-legista detalhava ferimentos do menino quando ex-professora solicitou atendimento médico
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Médico, assistente técnico da acusação, foi o segundo a depor nesta sexta-feira (29)
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