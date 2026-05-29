Na Tijuca, o céu carregado e a possibilidade de chuva acompanharam a rotina dos cariocas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Na Tijuca, o céu carregado e a possibilidade de chuva acompanharam a rotina dos cariocasReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 29/05/2026 15:31 | Atualizado 29/05/2026 16:06

Rio - O fim de semana do carioca será de temperaturas mais elevadas e tempo mais estável, diferente desta sexta-feira (29), marcada por céu nublado e chuva fraca no Rio. A mudança acontece após a entrada de umidade vinda do oceano deixar o tempo instável na capital fluminense ao longo do dia.