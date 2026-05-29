Na Tijuca, o céu carregado e a possibilidade de chuva acompanharam a rotina dos cariocasReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Durante o fim da manhã, a reportagem de O DIA esteve na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e observou cariocas circulando de calça e agasalho por conta da sensação mais amena, com máxima prevista de 27ºC.
No sábado (30), a atuação de áreas de instabilidade ainda influencia o tempo na cidade. A previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. A temperatura pode variar entre 17°C e 29°C.
Já no domingo (31), o tempo fica mais firme. Segundo a previsão, a nebulosidade será variável e não há previsão de chuva. As temperaturas permanecem elevadas, com máxima prevista de 30°C.
Na segunda-feira (1º), a passagem de uma frente fria pelo oceano volta a aumentar a umidade e deixa o tempo instável novamente. Há previsão de chuva fraca a partir da tarde. Mesmo assim, o calor continua, com máxima de 31°C e mínima de 16°C.
Na terça-feira (2), o transporte de umidade do oceano mantém o céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. A máxima prevista cai para 27°C.
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