Bandido armado ameaçou taxista em meio a tentativa de assaltoReprodução
No vídeo, é possível ver o momento em que um bandido armado surge na frente do táxi, que estava com passageiros. Em seguida, o criminoso ordena que o motorista abaixe os vidros, depois começa a bater com a arma na janela.
Em meio à ação, a via estava bastante movimentada. Durante a tentativa de abordagem, o taxista acelerou o veículo enquanto os passageiros gritavam em desespero. As imagens das câmeras mostram ainda mais de um criminoso correndo atrás do carro.
Veja imagens:
Vídeo mostra tentativa de assalto a taxista em frente à estação do metrô de São Cristóvão, na Zona Norte, na noite de quarta-feira (24)— Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2026
Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/SBSTEUjVML
Procurada, a Polícia Militar informou que, segundo o comando do 6º BPM (Tijuca), não houve acionamento para o fato relatado.
"A Polícia Civil orienta que todos os casos sejam registrados para que possam ser investigados e os autores sejam identificados e responsabilizados criminalmente", informou em comunicado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.