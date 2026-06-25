Bandido armado ameaçou taxista em meio a tentativa de assaltoReprodução

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - Imagens de câmeras de segurança acopladas a um veículo mostram uma tentativa de assalto a um taxista em frente à estação do metrô de São Cristóvão, na Zona Norte, na noite de quarta-feira (24), logo após o jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo.

No vídeo, é possível ver o momento em que um bandido armado surge na frente do táxi, que estava com passageiros. Em seguida, o criminoso ordena que o motorista abaixe os vidros, depois começa a bater com a arma na janela.

Em meio à ação, a via estava bastante movimentada. Durante a tentativa de abordagem, o taxista acelerou o veículo enquanto os passageiros gritavam em desespero. As imagens das câmeras mostram ainda mais de um criminoso correndo atrás do carro.

Veja imagens:

Procurada, a Polícia Militar informou que, segundo o comando do 6º BPM (Tijuca), não houve acionamento para o fato relatado.
Em nota, a corporação destacou que na Avenida Rei Pelé, principal da região, há policiamento ordinário, com apoio do Bairro Presente, em toda a extensão, tanto em pontos de baseamento como em circulação pela via.
Segundo a Polícia Civil, até o momento, não houve registro de ocorrência com essas características na delegacia da área.

"A Polícia Civil orienta que todos os casos sejam registrados para que possam ser investigados e os autores sejam identificados e responsabilizados criminalmente", informou em comunicado.
fotogaleria
Bandido armado ameaçou taxista em meio a tentativa de assalto
Bandido armado ameaçou taxista em meio a tentativa de assalto