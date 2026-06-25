Bandido armado ameaçou taxista em meio a tentativa de assalto - Reprodução

Bandido armado ameaçou taxista em meio a tentativa de assaltoReprodução

Publicado 25/06/2026 08:19

Rio - Imagens de câmeras de segurança acopladas a um veículo mostram uma tentativa de assalto a um taxista em frente à estação do metrô de São Cristóvão, na Zona Norte, na noite de quarta-feira (24), logo após o jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo.



No vídeo, é possível ver o momento em que um bandido armado surge na frente do táxi, que estava com passageiros. Em seguida, o criminoso ordena que o motorista abaixe os vidros, depois começa a bater com a arma na janela.



Em meio à ação, a via estava bastante movimentada. Durante a tentativa de abordagem, o taxista acelerou o veículo enquanto os passageiros gritavam em desespero. As imagens das câmeras mostram ainda mais de um criminoso correndo atrás do carro.



Veja imagens:

Vídeo mostra tentativa de assalto a taxista em frente à estação do metrô de São Cristóvão, na Zona Norte, na noite de quarta-feira (24)



Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/SBSTEUjVML — Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2026

Procurada, a Polícia Militar informou que, segundo o comando do 6º BPM (Tijuca), não houve acionamento para o fato relatado. Procurada, a Polícia Militar informou que, segundo o comando do 6º BPM (Tijuca), não houve acionamento para o fato relatado.

Em nota, a corporação destacou que na Avenida Rei Pelé, principal da região, há policiamento ordinário, com apoio do Bairro Presente, em toda a extensão, tanto em pontos de baseamento como em circulação pela via.

Segundo a Polícia Civil, até o momento, não houve registro de ocorrência com essas características na delegacia da área.



"A Polícia Civil orienta que todos os casos sejam registrados para que possam ser investigados e os autores sejam identificados e responsabilizados criminalmente", informou em comunicado.