Motorista morreu após caminhão tombar na Rua Muniz Barreto, em Botafogo, Zona Sul do Rio - Reprodução / Instagram

Motorista morreu após caminhão tombar na Rua Muniz Barreto, em Botafogo, Zona Sul do RioReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 07:47

Rio - Um motorista, de aproximadamente 30 anos, morreu após um caminhão, que carregava sacos de areia, tombar na manhã desta segunda-feira (25), na Rua Muniz Barreto, em Botafogo, Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada ao DIA pelo Corpo de Bombeiros.

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De acordo com a corporação, os militares foram acionados às 5h, para uma ocorrência no viaduto San Tiago Dantas, que fica ao lado da Muniz Barreto, na altura da Rua Fernando Ferrari. Uma imagem que circula nas redes sociais mostrou o veículo de cabeça para baixo.

O Centro de Operações (COR-Rio) informou que mais cedo, equipes da prefeitura realizaram o destombamento do caminhão. A Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) também finalizou a limpeza da via. Todos os bloqueios de vias foram liberados. Devido o acidente, o trânsito apresentou retenções e lentidões em algumas áreas, no sentido Zona Sul.