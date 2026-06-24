Caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Arquivo / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 16:20 | Atualizado 25/06/2026 09:49

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (24), por abusar sexualmente da própria filha adolescente. A ação foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul.

Segundo a corporação, a investigação começou após uma denúncia feita por uma orientadora educacional, procurada pela jovem para relatar situações de violência dentro do ambiente familiar.



A adolescente procurou a funcionária para denunciar as graves violências que sofria em casa. Em depoimento, a jovem confirmou que passou a ser abusada pelo próprio pai aos 13 anos de idade, quando passou a morar com ele.



A jovem apontou que o pai exercia intenso controle se valendo da autoridade paterna para obrigá-la a manter relações com ele. Ela ainda relatou que o acusado a obrigava a ir periodicamente a um posto de saúde para aplicação de anticoncepcional injetável, exigindo comprovantes do procedimento.



A vítima afirmou que era obrigada a entregar ao pai toda a remuneração que conseguia com seus trabalhos em festas infantis. Há ainda relatos de agressões físicas, maus-tratos e exposição da menor ao consumo de drogas dentro da residência.



Diante dos elementos, a Polícia solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito. O pedido foi aceito e cumprido por equipes da DCAV nesta quarta. O homem seguirá preso e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado, maus-tratos e violência psicológica.



O caso segue sob investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima.