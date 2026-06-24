Caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV)Arquivo / Agência O Dia
A adolescente procurou a funcionária para denunciar as graves violências que sofria em casa. Em depoimento, a jovem confirmou que passou a ser abusada pelo próprio pai aos 13 anos de idade, quando passou a morar com ele.
A jovem apontou que o pai exercia intenso controle se valendo da autoridade paterna para obrigá-la a manter relações com ele. Ela ainda relatou que o acusado a obrigava a ir periodicamente a um posto de saúde para aplicação de anticoncepcional injetável, exigindo comprovantes do procedimento.
A vítima afirmou que era obrigada a entregar ao pai toda a remuneração que conseguia com seus trabalhos em festas infantis. Há ainda relatos de agressões físicas, maus-tratos e exposição da menor ao consumo de drogas dentro da residência.
Diante dos elementos, a Polícia solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito. O pedido foi aceito e cumprido por equipes da DCAV nesta quarta. O homem seguirá preso e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado, maus-tratos e violência psicológica.
O caso segue sob investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima.
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