Inscrição digital promete facilitar a adesão de empreendimentos do turismo rural ao programa - Divulgação

Inscrição digital promete facilitar a adesão de empreendimentos do turismo rural ao programaDivulgação

Publicado 24/06/2026 17:11

Rio - Produtores rurais, agricultores familiares e empreendedores do setor turístico no interior do estado já podem se cadastrar no Programa Turismo Rural RJ por meio da plataforma RJ Digital. A novidade, anunciada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), promete tornar o processo mais rápido, seguro e acessível.

O cadastro, que é gratuito, permite que os participantes integrem o mapa oficial da iniciativa, obtenham o Selo Turismo Rural, participem de capacitações e tenham seus negócios divulgados em ações e eventos promovidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Para solicitar o serviço, o interessado deve acessar a plataforma RJ Digital , preencher o formulário online e anexar o atestado de validação técnica ou institucional, devidamente preenchido e assinado por profissional habilitado, órgão público de turismo, turismólogo ou técnico da área.

Após o envio das informações, o pedido será analisado e respondido em até cinco dias úteis. O acompanhamento pode ser feito pela área logada do MeuRJ, na seção de solicitações.

"A digitalização desse serviço representa um avanço importante para o Turismo Rural do Rio de Janeiro. Ao disponibilizar o cadastro de forma gratuita no RJ Digital, conseguimos ampliar o alcance da iniciativa, facilitar a adesão dos produtores e valorizar cada vez mais as experiências oferecidas no interior do estado", destaca o vice-presidente da TurisRio e coordenador do Programa Turismo Rural RJ, Marco Paes.

O serviço digital foi viabilizado em parceria com a Secretaria de Estado de Transformação Digital e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj).

Criado em março deste ano, o Programa Turismo Rural RJ, denominado "Vivências do Rio Rural", tem o objetivo de estimular o turismo em áreas rurais e valorizar experiências ligadas ao campo fluminense. A iniciativa contempla produtores rurais, agricultores familiares, artesãos, pescadores, meios de hospedagem, restaurantes, agências de turismo e outros empreendimentos do segmento.