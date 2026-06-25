Polícia Civil recuperou carga de medicamentos contra câncer roubados, em ação na Avenida Brasil - Reprodução de vídeo / X

Polícia Civil recuperou carga de medicamentos contra câncer roubados, em ação na Avenida BrasilReprodução de vídeo / X

Publicado 25/06/2026 12:48

Rio - Policiais civis frustraram, nesta quinta-feira (25), o roubo de uma carga de medicamentos para tratamento de câncer de alto valor. Os agentes flagraram o veículo utilizado no crime e o interceptaram na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, Zona Norte. Eles recuperaram todos os remédios e apreenderam o veículo utilizado pelos assaltantes.

De acordo com a corporação, a ação iniciou após as equipes receberem informações sobre o roubo contra uma clínica especializada em medicamentos oncológicos, na Tijuca, na mesma região. Agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), então, conseguiram localizar o carro utilizado pelos criminosos durante a fuga.

Nesse momento, começou uma perseguição que seguiu até a Avenida Brasil. Durante a tentativa de escapar da ação policial, os criminosos entraram em confronto com os agentes e abandonaram o automóvel, fugindo a pé.

No interior do veículo, os agentes encontraram toda a carga roubada, composta por remédios outros materiais para a realização do crime. O veículo passará por perícia do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP), que auxiliará na identificação dos integrantes da quadrilha. As investigações continuam para localizar e capturar todos os envolvidos. Não foi divulgado o valor que os medicamentos são avaliados.