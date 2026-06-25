COE coordena unidades operacionais especiais da PM - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

COE coordena unidades operacionais especiais da PMReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 25/06/2026 12:29

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O COE é o comando intermediário, responsável pela coordenação das unidades operacionais especiais da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a unidade tem como missão institucional a elaboração de estratégias, planos e diretrizes para emprego, distribuição e aplicação dos diversos tipos e formas de policiamento especial, bem como, função de apoiar, coordenar e fiscalizar suas subordinadas.



O COE tem, atualmente, cinco unidades subordinadas: o Bope, o Batalhão de Policia de Choque (BPChq), o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), o Grupamento Aeromóvel (GAM) e o Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIEsPP).

Tais unidades especiais não possuem área de policiamento especifica, podendo atuar em todo Estado do Rio quando determinado.

O coronel Alex Benevenuto Santos comanda o COE há um ano. Ainda não há informações sobre a função que Corbage exercerá na unidade.