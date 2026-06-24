Marcelo Corbage virou coronel da PM em abril de 2026 - Reprodução

Marcelo Corbage virou coronel da PM em abril de 2026Reprodução

Publicado 24/06/2026 12:56

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A Secretaria de Estado de Polícia Militar publicou a exoneração no Diário Oficial desta quarta-feira (24), mas Corbage já havia deixado o cargo no último dia 18.

Marcelo é formado pela Academia de Polícia Militar Dom João VI (antiga Escola de Formação de Oficiais - EsFO) e possui cursos de especialização do Bope, do Comando Anfíbio e de Operações em Caatinga e Pantanal pela Marinha e em Montanha pelo Exército Brasileiro.

Além disso, já atuou como subcomandante do próprio Bope, do 14º BPM (Bangu), e do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua).

Ainda não há informações sobre o novo local de trabalho do coronel.

Atual comandante do Bope

Quem assumiu o comando do Batalhão de Operações Policiais Especiais foi o tenente-coronel Carlos Eduardo da Silveira Monteiro. Ele estava no 1º BPM (São Gonçalo).

Monteiro ingressou na corporação em 2001 e, ao longo da carreira, desempenhou funções estratégicas em unidades operacionais e administrativas.

Possui formação no Curso de Operações Especiais (Coesp), além de cursos no Exército Brasileiro, na Força Aérea Brasileira e no exterior. Também é bacharel em Direito e possui MBA em Gestão e Governança em Segurança Pública.



Já esteve à frente do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), além de ter atuado como subcomandante do Bope anteriormente, assim como em chefias operacionais de batalhões da corporação.