Deiveson de Oliveira dos Santos foi levado à DHC - Divulgação / Polícia Civil

Deiveson de Oliveira dos Santos foi levado à DHC Divulgação / Polícia Civil

Publicado 24/06/2026 13:39

Rio - O homem acusado de matar a facadas a ex-namorada Iasmin Rodrigues da Silva , de 24 anos, na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte, se entregou à polícia, no início da tarde desta quarta-feira (24). Deiveson de Oliveira dos Santos, de 31 anos, se apresentou na 4ª DP (Presidente Vargas).

Equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação do caso, foram até a unidade buscar o autor do crime. Na manhã desta quarta-feira, a Justiça do Rio expediu mandado de prisão temporário contra Deiveson pelo crime de feminicídio.

Relembre o caso

Iasmin foi morta a facadas na última segunda-feira (22). Segundo a polícia, Deiveson teria ido à casa dela sob o pretexto de levar fraldas para a filha do casal, de 2 anos. No local, ele feriu a ex e a mãe dela, Luana da Silva.

Quando Luana abriu a porta de casa, ele rendeu a mulher e fez três cortes com uma faca no braço dela. Em seguida, cortou o pescoço de Iasmim. De acordo com Luana, a filha tinha voltado a morar com ela há duas semanas, quando terminou o relacionamento.

Luana e Iasmim foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. A mãe precisou de sutura no braço e recebeu alta.

A família se despede de Iasmin na tarde desta quarta-feira, no Cemitério de Irajá, na Zona Norte.