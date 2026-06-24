Deiveson de Oliveira dos Santos foi levado à DHC Divulgação / Polícia Civil
Acusado de matar ex-namorada a facadas se entrega à polícia
Deiveson de Oliveira dos Santos se apresentou na 4ª DP (Presidente Vargas) na tarde desta quarta-feira (24)
Rodoviários do Rio dão prazo de 72 horas para início da greve
Comunicado foi encaminhado para o Rio Ônibus e aos consórcios de transporte
Quiosque é atingido por incêndio no Recreio dos Bandeirantes
Corpo de Bombeiros foi acionado e trânsito segue sem retenções na região
'Ela só queria viver a vida dela', lamenta primo de jovem morta a facadas pelo ex-namorado
Corpo de Iasmin Rodrigues da Silva, 24 anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (24), no Cemitério de Irajá
Cadastramento do Programa Turismo Rural pode ser feito pela plataforma RJ Digital
Serviço gratuito é direcionado a produtores rurais, agricultores familiares e empreendedores do setor
Acusado de abuso sexual contra a própria filha é preso pela polícia
Investigação aponta também extorsões e violência psicológica
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