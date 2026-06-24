Deivison de Oliveira dos Santos é acusado de matar Iasmin Rodrigues da Silva a facadas - Reprodução

Deivison de Oliveira dos Santos é acusado de matar Iasmin Rodrigues da Silva a facadasReprodução

Publicado 24/06/2026 12:02 | Atualizado 24/06/2026 12:52

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que pediu à Justiça pelo mandado de prisão temporária contra Deivison. Luana da Silva, mãe de Iasmin, também ficou ferida durante o ataque e relatou que a filha voltou a morar com ela há duas semanas, quando terminou o relacionamento.

Deiveson foi até a casa das duas sob o pretexto de entregar fraldas para a filha do casal, de dois anos. Quando Luana abriu a porta de casa, ele rendeu a mulher e fez três cortes com uma faca no braço dela. Em seguida, cortou o pescoço de Iasmim.

Luana e Yasmim foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. A mãe precisou de sutura no braço e recebeu alta. Ao fugir, o homem deixou para trás um celular e os óculos, que foram apreendidos pela DHC.