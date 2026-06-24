Deivison de Oliveira dos Santos é acusado de matar Iasmin Rodrigues da Silva a facadasReprodução

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Fred Vidal
Rio - A Justiça do Rio expediu, nesta quarta-feira (24), mandado de prisão contra Deiveson de Oliveira dos Santos, de 31 anos, investigado por matar a facadas a ex-namorada Iasmin Rodrigues da Silva, de 24, na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte. O enterro da jovem está marcado para a tarde desta quarta, no Cemitério de Irajá.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que pediu à Justiça pelo mandado de prisão temporária contra Deivison. Luana da Silva, mãe de Iasmin, também ficou ferida durante o ataque e relatou que a filha voltou a morar com ela há duas semanas, quando terminou o relacionamento.
Deiveson foi até a casa das duas sob o pretexto de entregar fraldas para a filha do casal, de dois anos. Quando Luana abriu a porta de casa, ele rendeu a mulher e fez três cortes com uma faca no braço dela. Em seguida, cortou o pescoço de Iasmim.
Luana e Yasmim foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. A mãe precisou de sutura no braço e recebeu alta. Ao fugir, o homem deixou para trás um celular e os óculos, que foram apreendidos pela DHC.