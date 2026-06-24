Dupla foi presa ao tentar resgatar comparsa na Estrada do Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio - Reprodução / X

Dupla foi presa ao tentar resgatar comparsa na Estrada do Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste do RioReprodução / X

Publicado 24/06/2026 14:29

Rio - Dois homens foram presos, nesta terça-feira (23), ao tentarem resgatar um comparsa, na Estrada do Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste. Na abordagem, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, cinco carregadores municiados com 63 munições intactas e dois celulares.

Segundo a PM, a ação aconteceu quando equipes do 40º BPM (Campo Grande) abordaram um veículo após o motorista realizar uma manobra brusca ao notar a presença policial. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, cinco carregadores com 63 munições intactas e dois celulares.

Durante a ocorrência, outros dois suspeitos tentaram intervir com o objetivo de resgatar o condutor do primeiro carro. A dupla, no entanto, também foi presa pelos agentes. Um dos homens tem anotações criminais e é apontado como parte de um grupo criminoso que atua na região. Durante a ação, ele ainda tentou subornar os policiais, configurando o crime de corrupção ativa.

A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande).