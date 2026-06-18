Mais de 50 agentes do DGPB participam da ação - Divulgação / PCERJ

Mais de 50 agentes do DGPB participam da açãoDivulgação / PCERJ

Publicado 18/06/2026 11:36 | Atualizado 18/06/2026 11:37

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (18), uma operação contra o tráfico de drogas na região de Paracambi, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, criminosos estão envolvidos em diversos crimes recentes registrados no município.

Segundo a corporação, mais de 50 agentes do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB) participam da ação, deflagrada pela 51ª DP (Paracambi). O objetivo é capturar criminosos e apreender materiais que possam contribuir para o avanço das apurações.

A operação segue em andamento.