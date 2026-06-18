Mais de 50 agentes do DGPB participam da açãoDivulgação / PCERJ
Polícia Civil faz operação contra tráfico de drogas na Baixada Fluminense
Mais de 50 agentes participam da ação, que mira envolvidos em crimes recentes na região
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Vídeo: Homem tenta pegar arma de PM durante abordagem e recebe tapa em Itaguaí
Cena inusitada viralizou nas redes sociais
Deputado estadual é alvo de mandados de busca e apreensão por suspeita de ligação com TCP
Também são investigados o ex-vereador Ulisses Marins, além de um ex-assessor parlamentar
Operação mira esquema de aliciamento de adolescente e divulgação de pornografia infantil
Criminosos usaram a internet para entrar em contato com a vítima
PM busca envolvidos com tráfico de drogas na Praça Seca
Nesta quarta-feira (17), um motorista de caminhão foi baleado em assalto na região
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PM informou que reforçou o policiamento na região
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