Erick de Araújo está foragido - Divulgação / Disque Denúncia

Erick de Araújo está foragidoDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 18/06/2026 08:11

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (18), um cartaz para ajudar nas buscas por Erick Otávio de Araújo, conhecido como "Bebezão", acusado de matar a ex-companheira, Ana Carla da Silva Gadelha, de 38 anos, na frente das filhas, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), o crime ocorreu no dia 13 de junho. Ana Carla foi encontrada morta dentro de casa. A polícia apurou que o relacionamento de aproximadamente 13 anos entre a vítima e o suspeito havia terminado cerca de dois meses.



Segundo a especializada, Erick não aceitava a separação e possuía histórico de agressões e comportamento possessivo. As investigações apontam ainda que ele controlava a rotina da ex-companheira, restringia seu convívio com familiares e a acusava de se relacionar com outros homens.



Ainda conforme a polícia, Ana Carla teria relatado a pessoas próximas que foi obrigada pelo então companheiro a tatuar o rosto dele em uma das pernas, embora não desejasse fazer o procedimento. Os maus-tratos e as agressões constantes teriam levado a vítima a deixar a residência em diversas ocasiões para preservar a própria integridade física.



As apurações indicam que, no dia do crime, Erick utilizou as duas filhas do casal, de 5 e 7 anos, para se aproximar da ex-mulher. Durante o encontro, ele teria tomado o celular da vítima e iniciado uma discussão motivada por ciúmes. Em seguida, Ana Carla foi morta com diversos golpes de tesoura.



A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão do suspeito. Entre os elementos reunidos pelos investigadores estão o relato de uma testemunha que afirmou ter visto Erick com as mãos cobertas de sangue logo após o crime, além do histórico de violência doméstica e da fuga do suspeito após a morte da ex-companheira.



O Disque Denúncia pede que informações sobre o paradeiro de Erick Otávio de Araújo sejam repassadas pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.