Preso Riquelme da Silva de Souza, 21 anos, chegando na Cidade da PolíciaErica Martins/Agência O DIA
As investigações tiveram início após a mãe da vítima comparecer à delegacia e denunciar o caso. De acordo com o apurado, os bandidos usavam a internet para entrar em contato com a adolescente e submetê-la a constantes práticas de manipulação emocional e sexual, exigindo, por meio de ameaças, que ela se sujeitasse a situações humilhantes e enviasse imagens de cunho sexual.
Ainda segundo os agentes, os criminosos usavam perfis em redes sociais e aplicativos de mensagens para atrair a vítima, induzindo ela a realizar a automutilação e compartilhamento de imagens íntimas.
"Eles agiam em pelo menos dois, cooptavam as vítimas, menores de idade, nas redes sociais e, através de engenharia social, acabavam fazendo com que fossem praticados contra elas estupros em ambiente virtual, além de muita distribuição de material pornográfico. Eles também incentivavam as vítimas a se automutilar. A vítima do nosso caso de hoje chegou a se cortar e a escrever o nome do autor na própria barriga. É um caso muito grave", explicou.
Ela explicou que o inquérito começou com uma denúncia e que, a partir das investigações, a polícia vai verificar se surgem outras vítimas.
A delegada ainda aconselhou os pais e responsáveis. "Rede social é um terreno muito fértil e livre. Não temos como controlar 100% o que nossos filhos estão fazendo, mas é muito importante que os pais estejam sempre por perto, observando se há algum comportamento estranho e acompanhando as redes sociais dos filhos", disse.
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