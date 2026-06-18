Homem tentou puxar arma do policial durante uma confusão generalizada - Reprodução / Redes Sociais

Homem tentou puxar arma do policial durante uma confusão generalizadaReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/06/2026 10:49

Rio - Um homem tentou pegar a arma de um policial militar durante uma abordagem no Centro de Itaguaí, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (17). A cena inusitada viralizou nas redes sociais.



De acordo com a PM, uma equipe do 24º BPM (Queimados) realizava patrulhamento de rotina na região quando foi alertada por populares sobre um tumulto generalizado. No local, um dos militares tentou conversar com o suspeito, que aparentava estar alterado.



No momento em que o agente se aproximou, o homem avançou em direção à pistola que estava em sua cintura. O policial reagiu com um tapa no rosto dele e conseguiu impedir a ação. Mesmo assim, o suspeito continuou tentando pegar a arma, até que foi afastado pelo militar.

O homem foi agredido mais algumas vezes até que os agentes deixaram ele ir embora. A corporação, porém, disse que o suspeito conseguiu fugir do local e, até o momento, não há registro de feridos ou apreensões. O policiamento foi reforçado na região.