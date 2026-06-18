Homem tentou puxar arma do policial durante uma confusão generalizadaReprodução / Redes Sociais
De acordo com a PM, uma equipe do 24º BPM (Queimados) realizava patrulhamento de rotina na região quando foi alertada por populares sobre um tumulto generalizado. No local, um dos militares tentou conversar com o suspeito, que aparentava estar alterado.
No momento em que o agente se aproximou, o homem avançou em direção à pistola que estava em sua cintura. O policial reagiu com um tapa no rosto dele e conseguiu impedir a ação. Mesmo assim, o suspeito continuou tentando pegar a arma, até que foi afastado pelo militar.
Bêbado tentou roubar a arma de um Policial, agora a noite no centro de Itaguai, e tomou uma massagemhttps://t.co/HnX5DSzLSR pic.twitter.com/tu9j0npnmt— Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) June 18, 2026
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