Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reprodução

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução

Publicado 18/06/2026 11:45

Rio - Um homem foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (17), no bairro Fanchem, em Queimados, na Baixada Fluminense. Leonardo dos Santos Caridade seria dono de um bar na região, onde o crime ocorreu.

A vítima chegou a ser socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que Leonardo chegou sem vida, com perfuração por arma de fogo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime.

O homem deixou uma filha. Ainda não há informações sobre o enterro.