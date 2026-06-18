Carlos estava em um hospital - Reprodução/ Redes Sociais

Carlos estava em um hospitalReprodução/ Redes Sociais

Publicado 18/06/2026 14:16

Rio - Carlos Henrique de Oliveira Rocha, 23 anos, foi encontrado no Hospital Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, após nove dias de buscas. No início da tarde desta quinta-feira (18), familiares estiveram na unidade de saúde para reencontrar o jovem e levá-lo para casa.

O rapaz estava desaparecido desde o dia 9 de junho, após sair de casa, na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Sudoeste. Diagnosticado com esquizofrenia, Carlos Henrique é acompanhado pelo CAPS III Arthur Bispo do Rosário e ficou sem acesso aos medicamentos no período em que esteve longe de casa.

De acordo com a família, o jovem faz uso diário de uma forte combinação de remédios. "Ele toma cinco remédios de manhã, dois à tarde e quatro à noite. Sem os medicamentos, ele fica agitado, fala sozinho, faz gestos e anda de um lado para o outro", relatou Edna de Oliveira, mãe do jovem.

Conhecido e criado na comunidade, Carlos é descrito como uma pessoa tranquila e querida pelos moradores. "Todo mundo gosta dele. Ele nasceu e foi criado aqui. Não tem uma pessoa que não goste dele", afirmou Edna.