Os animais foram resgatados e serão encaminhados para a Fazenda ModeloDivulgação Prefeitura do Rio
Os cães serão encaminhados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, Zona Oeste. Lá, os animais receberão cuidados veterinários e ficarão disponíveis para adoção.
O abandono de animais é considerado crime pela legislação brasileira. A Lei Federal nº 14.064/2020 prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais para quem praticar maus-tratos contra cães e gatos.
Presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, o vereador Luiz Ramos Filho prometeu acompanhar o caso e cobrar a responsabilização dos envolvidos. "Este é um caso de polícia. Vou acompanhar as investigações e cobrar punição para a pessoa que cometeu esta crueldade. Maltratar e abandonar animais é crime e dá entre dois e cinco anos de prisão", declarou.
O parlamentar também destacou o aumento dos casos de abandono registrados na cidade. "Tenho recebido inúmeras denúncias de casos de abandono de animais. É todo dia, toda hora e os abrigos públicos não estão comportando tantos animais. Eu faço um apelo para que as pessoas não cometam esta crueldade e adotem os bichinhos da Fazenda Modelo", disse.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria do abandono. O caso deve ser apurado para identificar os responsáveis pela ação.
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