Os animais foram resgatados e serão encaminhados para a Fazenda Modelo - Divulgação Prefeitura do Rio

Os animais foram resgatados e serão encaminhados para a Fazenda ModeloDivulgação Prefeitura do Rio

Publicado 18/06/2026 16:17

Rio - Sete cães foram abandonados, na noite desta quarta-feira (17), nas dependências do Shopping Madureira, Zona Norte. O caso mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que foram acionadas para realizar o resgate dos animais.



Os cães serão encaminhados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, Zona Oeste. Lá, os animais receberão cuidados veterinários e ficarão disponíveis para adoção.



O abandono de animais é considerado crime pela legislação brasileira. A Lei Federal nº 14.064/2020 prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais para quem praticar maus-tratos contra cães e gatos.



Presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, o vereador Luiz Ramos Filho prometeu acompanhar o caso e cobrar a responsabilização dos envolvidos. "Este é um caso de polícia. Vou acompanhar as investigações e cobrar punição para a pessoa que cometeu esta crueldade. Maltratar e abandonar animais é crime e dá entre dois e cinco anos de prisão", declarou.



O parlamentar também destacou o aumento dos casos de abandono registrados na cidade. "Tenho recebido inúmeras denúncias de casos de abandono de animais. É todo dia, toda hora e os abrigos públicos não estão comportando tantos animais. Eu faço um apelo para que as pessoas não cometam esta crueldade e adotem os bichinhos da Fazenda Modelo", disse.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria do abandono. O caso deve ser apurado para identificar os responsáveis pela ação.

Notas Madureira Shopping e Polícia Civil

Em nota, o Madureira Shopping informou que os sete cães foram abandonados na entrada do empreendimento na noite de quarta-feira (17). Assim que a situação foi identificada, a equipe prestou assistência aos animais e acionou os órgãos competentes para o atendimento da ocorrência.

"Na tarde desta quinta-feira (18/06), os cães foram resgatados pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O shopping repudia qualquer prática de abandono e reforça seu compromisso com o bem-estar animal. ", diz a nota.

Por sua vez, a Polícia Civil informou que, até o momento, não houve registro com essas características na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

"A Polícia Civil orienta que todos os casos sejam registrados para que possam ser investigados de forma individual e para que os autores sejam identificados e responsabilizados criminalmente.", diz em nota.