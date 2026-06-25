Juliano Lima tinha 29 anos - reprodução / Rede Social

Juliano Lima tinha 29 anosreprodução / Rede Social

Publicado 25/06/2026 10:25

Rio - Juliano Rezende Lima, de 29 anos, que estava internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, após ser baleado durante um ataque a tiros no bairro Suruí, em Magé, teve a morte cerebral confirmada na tarde de terça-feira (23). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o jovem deu entrada na unidade no último domingo (21), levado pelo Samu após ser atingido por um disparo na cabeça. O estado de saúde dele era considerado gravíssimo.

Após a confirmação do protocolo de morte encefálica, a família optou pela doação de órgãos. “Diante da decisão familiar, os órgãos foram captados nesta quarta-feira (24) pela equipe da Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde”, informou a pasta em comunicado.

O sepultamento aconteceu nesta quinta-feira (25), no Cemitério São Nicolau, em Suruí, Magé.

Relembre o caso

Juliano estava em um carro junto com Uanderson Braga Simas, que morreu na hora. O veículo em que eles estavam foi fuzilado.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 34º BPM (Magé) foram acionadas para uma ocorrência envolvendo duas pessoas baleadas. No local, os agentes encontraram Uanderson morto dentro do carro, enquanto Juliano foi socorrido ainda com vida.

A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelas investigações. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.