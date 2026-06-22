Carro foi fuzilado em Magé - Reprodução

Carro foi fuzilado em MagéReprodução

Publicado 22/06/2026 06:47

Rio - Um homem morreu após ter o carro fuzilado no bairro Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (21). Uma segunda pessoa também ficou ferida.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero do irmão da vítima ao encontrá-la morta dentro do veículo. "Meu irmão, te amo", gritava repetidamente.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 34º BPM (Magé) foram acionadas para uma ocorrência envolvendo duas pessoas baleadas. No local, os agentes encontraram Uanderson Braga Simas morto dentro do veículo. Já a segunda vítima, um homem ainda não identificado, foi socorrida e encaminhada para um hospital da região.

A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelas investigações. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a morte de Uanderson. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.