Carro foi fuzilado em MagéReprodução
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero do irmão da vítima ao encontrá-la morta dentro do veículo. "Meu irmão, te amo", gritava repetidamente.
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