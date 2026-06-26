Deslizamento de terra aconteceu na Ladeira Ary Barroso - Reprodução / Redes Sociais

Deslizamento de terra aconteceu na Ladeira Ary BarrosoReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/06/2026 15:02 | Atualizado 26/06/2026 16:21

Rio - Um deslizamento de terra interditou completamente a Ladeira Ary Barroso, no Leme, na Zona Sul, na manhã desta sexta-feira (26). A via é o principal acesso às comunidades da Babilônia e Chapéu-Mangueira.

O barranco atingiu um carro, postes e a lateral de um prédio. Não houve feridos. Devido ao incidente, o fornecimento de energia elétrica no trecho foi afetado. Segundo a Light, equipes já trabalham no local.

A Defesa Civil Municipal realizou durante a tarde uma vistoria no prédio residencial atingido. Durante a inspeção, os técnicos constataram que a árvore atingiu a fachada do edifício, localizada próxima à encosta, mas não provocou danos à estrutura do imóvel.



Equipes da Fundação GEO-Rio também vistoriaram o local e verificaram que não houve escorregamento de solo na encosta.



A Comlurb e a Light atuam na ocorrência. A CET-Rio e a Guarda Municipal foram acionadas para organizar o trânsito na região.





