Grupo é preso em operação contra o Comando Vermelho na Região dos LagosÉrica Martin / Agência O DIA

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Rio - Em mais uma fase da "Operação Contenção", a Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (1º), uma ação contra o Comando Vermelho na Região dos Lagos. A ofensiva mirou traficantes, liderados por Wilton Carlos Rabello Quintanilha, conhecido como "Abelha", e a desarticulação de um esquema de delivery de drogas. Nove pessoas foram presas. Também foram apreendidas drogas e materiais eletrônicos, que passarão por perícia. 
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Suspeitos são presos em operação contra o Comando Vermelho na Região dos Lagos - Érica Martin / Agência O DIA
Polícia Civil deflagrou operação contra facção Comando Vermelho na Região dos Lagos - Érica Martin / Agência O DIA
Grupo é preso em operação contra o Comando Vermelho na Região dos Lagos - Érica Martin / Agência O DIA
Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Armação dos Búzios, Cabo Frio, na mesma região, além de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação é da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da 126ª DP (Cabo Frio). De acordo com a corporação, "Abelha" seria o responsável por coordenar, a partir da cidade do Rio, as atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo naquela localidade, como tráfico de drogas, controle territorial e ataques armados.

Ao longo das apurações, os agentes reuniram provas, incluindo mídias extraídas de celulares e contas de integrantes da organização criminosa. As imagens mostraram traficantes ostentando armamento de guerra, comercializando entorpecentes, promovendo incursões armadas em áreas dominadas por facções rivais e instalando barricadas para restringir a circulação da população.

O trabalho de inteligência também identificou um esquema de entrega de drogas. Os usuários realizavam os pedidos por aplicativos de mensagens, efetuavam o pagamento e recebiam os entorpecentes no endereço indicado.

Durante as diligências, os agentes também buscam apreender armas de fogo, drogas, aparelhos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações.
'Operação Contenção'

A ação integra a "Operação Contenção", estratégica para conter e reprimir o avanço territorial da facção. O objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização, além de capturar traficantes que atuam na região. A operação já resultou em mais de 370 capturados e 137 criminosos neutralizados em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, entre elas 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.
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Abelha também é apontado como um dos chefes do Comando Vermelho e do tráfico da Lapa, no Centro da capital fluminense. No dia 17 de março, a Polícia Civil e Militar realizaram a "Operação Colmeia", no âmbito da "Operação Contenção", contra integrantes da facção desta região. Durante a ação, 14 criminosos foram presos. O traficante era um dos alvos, mas não foi localizado.

Também foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, munições, rádios comunicadores e uma motocicleta. Durante buscas da comunidade do Fallet/Fogueteiro, os agentes encontraram uma mansão, ainda em obra, do traficante Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como "Piu" ou "Português". O imóvel, no alto do morro, têm uma academia e cozinha integrada com a sala, terraço com piscina, churrasqueira e vista para a comunidade.

No dia seguinte, a Prefeitura removeu um mural em homenagem ao filho de Abelha. O painel ficava em um muro em frente à Escadaria Selarón, um dos principais pontos turísticos da cidade, também localizado na lapa. O mural fazia referência a Pablo Carlos Rodrigues Quintanilha, traficante morto em 2019.

Como desdobramento das ações contra o tráfico na região, o Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar na localização de Abelha e Piu.
Em maio, a Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal do Rio, prendeu a irmã de Abelha, Larissa Quintanilha, mais conhecida como Lala. A ação ocorreu durante um policiamento ostensivo, próximo à Avenida Presidente Vargas, no Centro, no qual agentes viram Larissa numa motocicleta e pediram para ela parar. No entanto, ela desobedeceu e fugiu.

Eles, então, realizaram uma perseguição e conseguiram abordá-la. Após conferência de dados, foi identificada os mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A traficante foi levada para a 4ª DP (Presidente Vargas). Com Larissa, foram apreendidos mais de R$ 2 mil e um celular.