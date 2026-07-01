Grupo é preso em operação contra o Comando Vermelho na Região dos Lagos - Érica Martin / Agência O DIA

Grupo é preso em operação contra o Comando Vermelho na Região dos LagosÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 01/07/2026 08:09

Rio - Em mais uma fase da "Operação Contenção", a Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (1º), uma ação contra o Comando Vermelho na Região dos Lagos. A ofensiva mirou traficantes, liderados por Wilton Carlos Rabello Quintanilha, conhecido como "Abelha", e a desarticulação de um esquema de delivery de drogas. Nove pessoas foram presas. Também foram apreendidas drogas e materiais eletrônicos, que passarão por perícia.

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Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Armação dos Búzios, Cabo Frio, na mesma região, além de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação é da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da 126ª DP (Cabo Frio). De acordo com a corporação, "Abelha" seria o responsável por coordenar, a partir da cidade do Rio, as atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo naquela localidade, como tráfico de drogas, controle territorial e ataques armados.



Ao longo das apurações, os agentes reuniram provas, incluindo mídias extraídas de celulares e contas de integrantes da organização criminosa. As imagens mostraram traficantes ostentando armamento de guerra, comercializando entorpecentes, promovendo incursões armadas em áreas dominadas por facções rivais e instalando barricadas para restringir a circulação da população.



O trabalho de inteligência também identificou um esquema de entrega de drogas. Os usuários realizavam os pedidos por aplicativos de mensagens, efetuavam o pagamento e recebiam os entorpecentes no endereço indicado.



Durante as diligências, os agentes também buscam apreender armas de fogo, drogas, aparelhos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações.

'Operação Contenção'



A ação integra a "Operação Contenção", estratégica para conter e reprimir o avanço territorial da facção. O objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização, além de capturar traficantes que atuam na região. A operação já resultou em mais de 370 capturados e 137 criminosos neutralizados em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, entre elas 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.

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