Grupo é preso em operação contra o Comando Vermelho na Região dos LagosÉrica Martin / Agência O DIA
Ao longo das apurações, os agentes reuniram provas, incluindo mídias extraídas de celulares e contas de integrantes da organização criminosa. As imagens mostraram traficantes ostentando armamento de guerra, comercializando entorpecentes, promovendo incursões armadas em áreas dominadas por facções rivais e instalando barricadas para restringir a circulação da população.
O trabalho de inteligência também identificou um esquema de entrega de drogas. Os usuários realizavam os pedidos por aplicativos de mensagens, efetuavam o pagamento e recebiam os entorpecentes no endereço indicado.
Durante as diligências, os agentes também buscam apreender armas de fogo, drogas, aparelhos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações.
A ação integra a "Operação Contenção", estratégica para conter e reprimir o avanço territorial da facção. O objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização, além de capturar traficantes que atuam na região. A operação já resultou em mais de 370 capturados e 137 criminosos neutralizados em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, entre elas 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.
Também foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, munições, rádios comunicadores e uma motocicleta. Durante buscas da comunidade do Fallet/Fogueteiro, os agentes encontraram uma mansão, ainda em obra, do traficante Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como "Piu" ou "Português". O imóvel, no alto do morro, têm uma academia e cozinha integrada com a sala, terraço com piscina, churrasqueira e vista para a comunidade.
No dia seguinte, a Prefeitura removeu um mural em homenagem ao filho de Abelha. O painel ficava em um muro em frente à Escadaria Selarón, um dos principais pontos turísticos da cidade, também localizado na lapa. O mural fazia referência a Pablo Carlos Rodrigues Quintanilha, traficante morto em 2019.
Como desdobramento das ações contra o tráfico na região, o Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar na localização de Abelha e Piu.
Eles, então, realizaram uma perseguição e conseguiram abordá-la. Após conferência de dados, foi identificada os mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A traficante foi levada para a 4ª DP (Presidente Vargas). Com Larissa, foram apreendidos mais de R$ 2 mil e um celular.
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