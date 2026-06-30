Publicado 30/06/2026 00:00

Brasil vence o Japão por 2 a 1, com gol de Martinelli nos acréscimos, e avança às oitavas. Primeira virada de Ancelotti, a primeira num mata-mata de Copa desde 2002. O placar diz sufoco, o volume de jogo diz domínio. O caminho endurece, e ainda dá para sonhar alto.

Uma cidade de 67 mil habitantes reserva R$ 1,3 milhão a um único show de São João, cerca de R$ 20 por morador, num município que depende de transferências para quase 88% da receita. Não é ser contra a festa, é medir o que cabe bancar sem comprometer a vida das pessoas. O piripiri do Gusttavo Lima é só um detalhe.