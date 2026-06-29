Movimentação em ponto de ônibus na Avenida Brasil - Érica Martins/Agência O DIA

Movimentação em ponto de ônibus na Avenida BrasilÉrica Martins/Agência O DIA

Publicado 29/06/2026 06:24

Rio - Rodoviários entraram em greve na madrugada desta segunda-feira (29) na cidade do Rio. Segundo a Justiça do Trabalho, ao menos, 50% da frota deverá continuar em funcionamento. Apesar disso, de acordo com o Rio Ônibus, apenas 900 veículos estão rodando nas ruas no início desta manhã.

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Como alternativa, segundo o Centro de Operações Rio, o sistema de metrô, trens e barcas está em funcionamento regular para atender à população. Por volta das 7h, uma equipe do DIA esteve na Central do Brasil e constatou pouca circulação de ônibus e grande fluxo de passageiros.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Cavaliere publicou um vídeo, às 2h30, afirmando que BRTs estariam saindo da garagem de Paciência, na Zona Oeste. Em nota, a prefeitura informou que acompanha a situação e reforça que adotará as medidas necessárias para reduzir os impactos aos passageiros e garantir o direito de ir e vir dos cariocas, e que, inclusive, já solicitou à Justiça o aumento do percentual para circulação.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a categoria reivindica reajuste salarial, alegando que os vencimentos estão defasados e cobram melhores condições de trabalho, com a instalação de banheiros e bebedouros nos terminais. Além disso, os trabalhadores também denunciam o aumento da violência, com sequestros e a utilização dos veículos como barricadas.



"A greve está mantida e vamos cumprir o determinado pela Justiça, que é a de que ambas as partes mantenham 50% da frota circulando nos horários de pico, ou seja, pela manhã e à noite. Inclusive já encaminhamos ofício para a direção do Rio Ônibus e consórcios para o cumprimento da tutela de urgência operacional determinado pela justiça. Até o momento ainda não recebemos nenhum retorno por parte dos empresários. Determinação é para ser cumprida e não discutir", disse Sebastião José, presidente do sindicato.

A instituição reforçou ainda que a liminar determina 50% nos horários de pico: das 6h às 10h e das 16h às 20h.

Devido a paralisação, a Universidade Federal do Estado do Rio (UFRJ) informou que estudantes e servidores que enfrentarem dificuldades de deslocamento poderão justificar suas ausências de forma simplificada.



"A universidade também recomenda que as avaliações previstas para hoje sejam adiadas. Quando isso não for possível, deverá ser garantida a realização de segunda chamada aos estudantes impossibilitados de comparecer, sem prejuízo acadêmico", ressaltou em comunicado.

Ônibus vandalizados

De acordo com o Rio Ônibus, neste primeiro dia de greve, 40 coletivos foram vandalizados. A empresa informa ainda que desde a 00h todas as garagens estão com as portas abertas e prontas para que os rodoviários coloquem a frota na rua.

"Nosso objetivo é atender à decisão judicial e, principalmente, garantir o transporte da população carioca. Vale ressaltar que, devido ao jogo do brasil, já havia uma escala com redução de frota previamente definida pela Prefeitura. Os Consórcios fazem um apelo a todos os motoristas e rodoviários para que compareçam às suas garagens para que a normalidade do serviço seja restabelecida o quanto antes, em benefício de todos", explica.

Ônibus foram vandalizados durante o primeiro dia de greve dos rodoviários Divulgação

Legalidade da greve

A Justiça do Trabalho determinou a legalidade da greve, mas destacou que a categoria deverá manter, ao menos, 50% da frota operacional ativa de ônibus em circulação, por linha e itinerário, durante todo o período da paralisação.



A decisão liminar foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região. Pela primeira vez, a paralisação da categoria é considerada legal pela Justiça.



Em caso de descumprimento das determinações, o TRT fixou uma multa diária de R$ 50 mil, aplicada de forma independente a cada uma das entidades sindicais.

Audiência de mediação marcada para terça

Uma audiência de mediação com Tribunal Regional do Trabalho está marcada para terça (29), às 11h. Logo em seguida, às 11h30 haverá uma assembleia com a categoria.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, a expectativa é que os rodoviários já saiam de lá com uma proposta de acordo para por fim a greve.

"Esperamos sinceramente que amanhã o TRT já defina essa situação para que os usuários não continuem sendo prejudicados. O fato da justiça considerar a legalidade da greve é de grande importância e uma grande vitória para a categoria, pois reconhece as dificuldades que os trabalhadores do setor vem sofrendo durante todos esses anos com salários defasados, terminais sem banheiros, bebedouros e que com o aumento da violência", reforçou.

Sebastião lembra ainda que foram encaminhados ofícios para a direção do Rio Ônibus, prefeitura e consórcios cobrando o envio da escala para o cumprimento da tutela de urgência operacional determinado pela justiça. Até o momento, a instituição alega que ainda recebeu retorno por parte dos empresários.