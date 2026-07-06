Agentes da PRF apreendem mais de 500 quilos de maconha em Magé - Divulgação/PRF

Agentes da PRF apreendem mais de 500 quilos de maconha em MagéDivulgação/PRF

Publicado 06/07/2026 20:35

Rio - Policiais rodoviários federais prenderam três pessoas e apreenderam mais de 500 quilos de maconha durante uma abordagem na manhã de domingo (5) na BR-116, altura de Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com a ocorrência, a equipe abordou um caminhão durante ação de fiscalização. No veículo, encontrava-se apenas o motorista, que informou transportar uma carga no baú.