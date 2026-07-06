Agentes da PRF apreendem mais de 500 quilos de maconha em MagéDivulgação/PRF
Ao mesmo tempo, outra equipe abordou um automóvel, com dois ocupantes, próximo ao local da primeira ocorrência, e iniciou a verificação dos equipamentos obrigatórios e a realização de entrevistas.
No interior do baú do caminhão, os policiais localizaram diversas embalagens contendo 541 quilos de maconha. O motorista informou que realizava o transporte da droga e que contava com o apoio de outro veículo, que exercia a função de batedor.
Em contato com a outra equipe, foi constatado o vínculo entre os veículos, sendo encontrado R$ 10 mil em espécie com o passageiro do automóvel. O condutor do caminhão afirmou que o valor em dinheiro encontrado no veículo seria destinado a ele como pagamento pelo transporte da carga ilícita.
O motorista e os dois ocupantes do automóvel acabaram presos no local. O caso será investigado pela 66ª DP (Piabetá).
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