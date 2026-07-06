Corpo é encontrado sob o Viaduto da Mangueira, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Google Maps

Corpo é encontrado sob o Viaduto da Mangueira, na Zona Norte do RioReprodução/Google Maps

Publicado 06/07/2026 15:55

Rio - O corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado sob o Viaduto da Mangueira, nas proximidades da Rua Santos Mello, na Zona Norte, no início da tarde desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) chegaram a ser acionados para a ocorrência, mas, no local, constataram que a vítima já estava morta.

Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local por volta das 13h20 para realizar a remoção do cadáver, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, onde passará por identificação.

A área acabou sendo isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. As circunstâncias da morte serão investigadas pela 25ª DP (Engenho de Dentro).