Morro do Fubá recebe operação da Polícia MilitarÉrica Martin / Arquivo O Dia
PM busca envolvidos com crime organizado em comunidades da Zona Norte
Agentes do 9º BPM atuam nos morros do Fubá e Campinho
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Situação já havia ocorrido em maio
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