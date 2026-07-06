Morro do Fubá recebe operação da Polícia Militar - Érica Martin / Arquivo O Dia

Morro do Fubá recebe operação da Polícia MilitarÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 06/07/2026 14:54

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, nesta segunda-feira (6), nas comunidades Fubá e Campinho, entre Cascadura, Quintino e Campinho, na Zona Norte. A ação visa coibir o crime organizado na área.

As regiões convivem com uma intensa disputa entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro pelo domínio territorial há, pelo menos, quatro anos. A primeira controla parte do Fubá e a segunda domina o Morro do Campinho.

O clima de tensão é tão corriqueiro que, em 2022, o Fubá era chamado de "Fubaquistão" por moradores. As facções entram em confrontos constantes com objetivo de expandir seus domínios.

A operação desta segunda é realizada pelo 9º BPM (Rocha Miranda). Ainda não há registro de presos ou apreensões.