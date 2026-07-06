Uma das vítimas foi baleada nas proximidades da Praça do Quafá - Reprodução / Redes Sociais

Uma das vítimas foi baleada nas proximidades da Praça do QuafáReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/07/2026 11:20

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido em um tiroteio, na noite deste domingo (5), na Vila Kennedy, na Zona Oeste. Segundo testemunhas, milicianos teriam invadido a região, controlada pelo Comando Vermelho.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para verificar a entrada de pessoas baleadas no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Os PMs constataram que um homem, ainda não identificado, deu entrada já sem vida.

A segunda vítima, que já recebeu alta, contou aos policiais que estava nas proximidades da Praça do Quafá quando foi atingida no joelho. Ela informou que, depois de ouvir disparos, viu um veículo preto deixando o local em alta velocidade.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a os fatos.