Rio - Tremores de terra foram registrados, neste sábado (4), no litoral do Rio, a cerca de 60 km de Maricá, na Região Metropolitana. Às 17h59, houve um evento de magnitude 3.0. Às 18h03, uma réplica de 2.0. A situação já havia ocorrido em maio.
De acordo com o sismólogo do Observatório Nacional, Dr. Gilberto Leite, esse tipo de evento é relativamente comum na costa sudeste do país.
"O Brasil registra pequenos tremores de terra com certa frequência, especialmente devido às tensões tectônicas que atuam na crosta terrestre. Na maioria dos casos, esses abalos têm baixa magnitude e não chegam a ser sentidos. A margem sudeste do Brasil, em particular, é considerada a principal zona sísmica offshore do país, onde pequenos terremotos ocorrem de forma relativamente frequente", destacou.
Os abalos sísmicos de baixas magnitudes foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional, com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB).
Entre os dias 26 e 30 de junho foi registrada uma sequência de nove pequenos abalos sísmicos na costa do Rio, próximos a Saquarema, na Região dos Lagos. O maior sismo da série alcançou magnitude 2.5.
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