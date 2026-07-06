Linha Vila Isabel x Leblon voltou a operar um dia após a data prevista com nova identificação - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Linha Vila Isabel x Leblon voltou a operar um dia após a data prevista com nova identificaçãoReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 06/07/2026 12:41

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes afirmou que irá notificar o Consórcio Intersul por atraso na retomada da linha 439 (Vila Isabel x Leblon), que passou a ser identificada como LECD 154 . A frota ficou inoperante em janeiro deste ano e deveria voltar a circular neste domingo (5). O serviço, no entanto, retornou nesta segunda-feira (6).

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"A Secretaria Municipal de Transportes informa que vai multar o Consórcio Intersul por não ter colocado em operação a linha 439 (Vila Isabel – Leblon), em descumprimento às obrigações previstas em contrato. No domingo, após a linha não circular, a fiscalização municipal cobrou providências da empresa e foi informada de que nesta segunda-feira (6) a operação seria normalizada", disse a nota enviada ao DIA.

Apesar do retorno dos ônibus ter ocorrido, a SMT destacou que "tomará as devidas providências legais para punir a empresa e viabilizar a retomada da linha ainda esta semana". Além disso, pediu "desculpas aos cidadãos pelo inconveniente".



Mais tarde deste mesmo dia, a secretaria comunicou que foi "retomada na tarde desta segunda-feira (6) a operação da antiga linha 439 (Vila Isabel – Leblon), que, nesta fase inicial, circula com a numeração LECD 154".

A reportagem entrou em contato com a Rio Ônibus, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

Retorno da linha

O DIA esteve no ponto final do ônibus, localizado na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, na Zona Norte, e acompanhou a volta da linha, nesta segunda. Moradora do bairro há mais de duas décadas, Maria do Carmo, de 74 anos, vibrou com o retorno da frota.

"Esse ônibus é de uma importância imensa para a gente. Porque eu pego aqui [no ponto final] e vou sentadinha. Se pego lá [na outra rua], [...] não tem lugar. Então, é muito difícil. Eu estava rezando tanto para esse ônibus voltar para cá".

Uma mulher, que preferiu não se identificar, também ressaltou a importância do serviço partindo do mesmo ponto final. "Acho que o retorno do 439 [LECD 154] aqui para a Praça Barão de Drummond é muito importante para os moradores. Ficamos sem ônibus e é muito ruim o horário de rush, de ir e voltar para o trabalho. Os ônibus na [rua] Teodoro da Silva são muito cheios e tinha muita dificuldade por conta dos estudantes também", disse ela.

Jair Gomes, 64, pontuou que o retorno dos coletivos facilita o dia a dia da população. "[A linha] Contribui muito. A partir do momento que ela foi extinta daqui, [...] ficou ruim para nós que moramos perto da comunidade. A gente acordava 4h da manhã para pegar condução para a cidade e não tinha. Então esse [ônibus] é um adianto".

A operação conta com veículos novos, equipados com ar-condicionado, acessibilidade para pessoas com deficiência e a nova identidade visual do Sistema Rio. Jair, então, recordou como eram os ônibus antigos ao elogiar os coletivos atuais.

"Antigamente estava uma precariedade, estava ruim, tudo batendo, parecia uma escola de samba. [...] Era complicado. O ar-condicionado tinha dia que ligava, tinha dia que não. [...] Não dava para entender. Agora está ótimo", falou o morador.



Retorno das linhas

A reativação integra o processo de reorganização da rede municipal de ônibus após a saída das empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel, que tiveram a garagem lacrada e as operações interrompidas por problemas na prestação do serviço.

Greve dos rodoviários

Vale lembrar que na última segunda (29), os rodoviários entraram em greve na cidade do Rio . A categoria reivindica reajuste salarial, alegando que os vencimentos estão defasados e cobram melhores condições de trabalho, com a instalação de banheiros e bebedouros nos terminais. Além disso, os trabalhadores também denunciam o aumento da violência, com sequestros e a utilização dos veículos como barricadas.

Na quinta (2), eles suspenderam a paralisação dos ônibus, que ocorreu por três dias, mas o estado de greve foi mantido. A suspenção ocorre até nesta segunda (6), mesma data da nova audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ).

