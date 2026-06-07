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Após ficarem inoperantes, linhas de ônibus que atendem Vila Isabel serão retomadas de forma gradual
Prefeitura entregou 40 novos coletivos neste domingo (7); passageiros que usam a 433, 463, 222 e 439 serão beneficiados
Rio - A prefeitura entregou neste domingo (7) 40 novos ônibus, que irão reforçar a operação em Vila Isabel e bairros do entorno, permitindo a retomada gradual de quatro linhas que estavam inoperantes desde janeiro deste ano em razão da má prestação de serviço das viações Real Auto Ônibus e Vila Isabel, que tiveram a garagem lacrada. A operação dos ônibus ficará a cargo de empresas do consórcio Intersul.
Com a chegada da nova frota, voltarão a circular as linhas 433 (Vila Isabel – Siqueira Campos), 463 (São Cristóvão – Copacabana), 222 (Grajaú – Gamboa) e 439 (Vila Isabel – Leblon). A retomada ocorrerá de forma escalonada. A linha 433 volta nesta terça-feira (9). A 463 retorna no dia 21 de junho, enquanto a 222 e a 439 serão reativadas nos dias 5 e 19 de julho, respectivamente.
"A gente está dando mais um passo no processo que foi o nosso grande compromisso: fazer com que as linhas de ônibus tenham o mesmo padrão do BRT, com renovação da frota, ônibus novos, geladão e fiscalização por GPS. Hoje estamos aqui em Vila Isabel e na Grande Tijuca entregando mais 40 ônibus novos para uma população que vinha sofrendo com um serviço péssimo. Já são 350 ônibus novos na cidade neste ano, vamos chegar a 600 até o fim do ano e, no ano que vem, mais 1.200 ônibus novos, até a gente renovar a frota inteira", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere, que participou da viagem inaugural da nova frota. O comboio saiu do portão principal do estádio do Maracanã e foi para Vila Isabel, em frente à quadra da escola de samba do bairro, no Boulervard 28 de Setembro, onde houve uma pequena apresentação de ritmistas.
"Com o retorno dessas linhas com frota nova, a população ganha não só em intervalo e regularidade, mas também em conforto. São ônibus novos, com ar-condicionado funcionando, GPS para acompanhamento e monitoramento da operação. É o início da transformação que estamos fazendo nas linhas do ônibus convencional da cidade", completou o secretário de Transportes, Jorge Arraes.
Com a chegada da nova frota, voltarão a circular as linhas 433 (Vila Isabel – Siqueira Campos), 463 (São Cristóvão – Copacabana), 222 (Grajaú – Gamboa) e 439 (Vila Isabel – Leblon). A retomada ocorrerá de forma escalonada. A linha 433 volta nesta terça-feira (9). A 463 retorna no dia 21 de junho, enquanto a 222 e a 439 serão reativadas nos dias 5 e 19 de julho, respectivamente.
"A gente está dando mais um passo no processo que foi o nosso grande compromisso: fazer com que as linhas de ônibus tenham o mesmo padrão do BRT, com renovação da frota, ônibus novos, geladão e fiscalização por GPS. Hoje estamos aqui em Vila Isabel e na Grande Tijuca entregando mais 40 ônibus novos para uma população que vinha sofrendo com um serviço péssimo. Já são 350 ônibus novos na cidade neste ano, vamos chegar a 600 até o fim do ano e, no ano que vem, mais 1.200 ônibus novos, até a gente renovar a frota inteira", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere, que participou da viagem inaugural da nova frota. O comboio saiu do portão principal do estádio do Maracanã e foi para Vila Isabel, em frente à quadra da escola de samba do bairro, no Boulervard 28 de Setembro, onde houve uma pequena apresentação de ritmistas.
"Com o retorno dessas linhas com frota nova, a população ganha não só em intervalo e regularidade, mas também em conforto. São ônibus novos, com ar-condicionado funcionando, GPS para acompanhamento e monitoramento da operação. É o início da transformação que estamos fazendo nas linhas do ônibus convencional da cidade", completou o secretário de Transportes, Jorge Arraes.
De acordo com dados da prefeitura, com esta entrega, a cidade ultrapassa a marca de 350 ônibus novos incorporados à frota municipal desde o início do processo de renovação.
Moradores comemoram a chegada dos novos ônibus
Nas últimas semanas, moradores de Vila Isabel chegaram a se mobilizar com um abaixo-assinado diante da falta de ônibus no bairro. Ao DIA, eles recordaram as dificuldades que enfrentaram durante esse período, ao comemorarem a mudança.
Nas últimas semanas, moradores de Vila Isabel chegaram a se mobilizar com um abaixo-assinado diante da falta de ônibus no bairro. Ao DIA, eles recordaram as dificuldades que enfrentaram durante esse período, ao comemorarem a mudança.
Maridalva Veloso, de 56 anos, vibrou com a chegada dos novos ônibus que beneficia não só ela, mas todos os moradores do bairro. "Maravilha! Fico muito feliz por mim e pelas pessoas que trabalham todo dia", disse.
Passando por problemas de saúde, ela precisava enfrentar a dificuldade com mobilidade pegando duas conduções para chegar ao hospital, localizado em Botafogo, na Zona Sul. "Eu uso moleta. É muito ruim subir e descer ônibus e pegar ônibus desse jeito. [...] Um transtorno horrível", desabafou.
A chefe de cozinha Tânia Regina, de 62, também contou que após as linhas ficarem inoperantes, teve que pagar duas passagens, inclusive para visitar o filho, que mora no bairro Riachuelo. "Nós ficamos com os pés e as mãos amarrados, porque você era obrigado a pagar duas passagens para qualquer lugar de ida e volta. E ela [linha 433] fazia muita falta para todo mundo aqui em Vila Isabel".
Paula Furtado, 50 anos, não costuma utilizar ônibus diariamente. No entanto, presenciou o sofrimento da filha que precisava sair de casa mais cedo para chegar ao trabalho a tempo. Com a mudança, incluindo frotas novas e com ar condicionado, a enfermeira se sentiu aliviada. "Uma bênção. Agora minha filha não vai ficar mais cansada. Que bom! Notícia boa! Poxa, eu gostei da notícia", celebrou Paula.
Confira as linhas que voltarão a operar
433 (Vila Isabel – Siqueira Campos)
Início da operação: 9/6
Itinerário: Vila Isabel, Maracanã, Estácio, Lapa, Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, Túnel Novo e Copacabana.
463 (São Cristóvão – Copacabana)
Início da operação: 21/6
Itinerário: São Cristóvão, Leopoldina, Túnel Rebouças, Humaitá, Túnel Velho e Copacabana.
222 (Grajaú – Gamboa)
Início da operação: 5/7
Itinerário: Grajaú, Vila Isabel, Maracanã, Avenida Presidente Vargas, Praça Mauá, Saúde e Gamboa.
439 (Vila Isabel – Leblon)
Início da operação: 19/7
Itinerário: Vila Isabel, Maracanã, Rio Comprido, Túnel Rebouças, Jardim Botânico, Gávea e Leblon.
433 (Vila Isabel – Siqueira Campos)
Início da operação: 9/6
Itinerário: Vila Isabel, Maracanã, Estácio, Lapa, Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, Túnel Novo e Copacabana.
463 (São Cristóvão – Copacabana)
Início da operação: 21/6
Itinerário: São Cristóvão, Leopoldina, Túnel Rebouças, Humaitá, Túnel Velho e Copacabana.
222 (Grajaú – Gamboa)
Início da operação: 5/7
Itinerário: Grajaú, Vila Isabel, Maracanã, Avenida Presidente Vargas, Praça Mauá, Saúde e Gamboa.
439 (Vila Isabel – Leblon)
Início da operação: 19/7
Itinerário: Vila Isabel, Maracanã, Rio Comprido, Túnel Rebouças, Jardim Botânico, Gávea e Leblon.
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