PM apreende cerca de 20 kg de carvão vegetal ilegal em Xerém - Reprodução de vídeo / X

PM apreende cerca de 20 kg de carvão vegetal ilegal em XerémReprodução de vídeo / X

Publicado 07/06/2026 18:56

Rio - Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) identificaram uma área utilizada para a fabricação clandestina de carvão vegetal em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste domingo (7).

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A ação foi realizada após denúncia sobre poluição e desmatamento para obter a matéria-prima da atividade ilegal. As equipes localizaram uma casa abandonada, onde era realizada o empacotamento do material. No mesmo terreno também foi encontrado um forno em funcionamento, abastecido com madeira.

Foram apreendidos 19 pacotes - cerca de 20 kg - de carvão já embalados. Outros oito sacos de ráfia, utilizados no empacotamento, também foram encontrados. Um homem, que se apresentou como responsável pela vigilância do local, não apresentou nenhuma licença ambiental. A ocorrência foi encaminhada à 61ª DP.



