Parque Nacional da Tijuca - Divulgação

Parque Nacional da TijucaDivulgação

Publicado 07/06/2026 19:34

Rio - A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) investiga se a falta de segurança, sinalização e estrutura contribuíram para a morte do canadense Donia Ahmed Mohamed Fawzi Mohammed, de 38 anos, na Trilha do Primata, no Parque Nacional da Tijuca.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e os agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos.

Donia caiu de uma altura de aproximadamente 170 metros enquanto estava caminho da Cachoeira do Primata, na última quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ao chegarem no local, no entanto, já encontraram o estrangeiro sem vida.