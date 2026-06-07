Céu claro amenizou as baixas temperaturas no Rio de Janeiro neste domingo - X (antigo Twitter)/Reprodução

Céu claro amenizou as baixas temperaturas no Rio de Janeiro neste domingoX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 07/06/2026 21:31

Rio - A temperatura registrada neste domingo, 7, no Rio de Janeiro foi a mais baixa de 2026. Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da Vila Militar, na Zona Oeste carioca, os termômetros indicaram 12,4 graus entre as 9h e 10h. Mesmo com sol e tempo aberto, a marca superou o recorde anterior — 12,5 graus, aferidos no mesmo local, em 6 de maio.

A previsão para esta segunda-feira, 8, é de tempo bom, sem chuvas no decorrer do dia. A mínima estimada deve ficar em 13 graus. Já a máxima chegará a 26 graus.