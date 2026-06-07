Céu claro amenizou as baixas temperaturas no Rio de Janeiro neste domingoX (antigo Twitter)/Reprodução
Rio registra temperatura mais baixa do ano
Marca foi verificada na estação do Inmet da Vila Militar
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Donia Ahmed Mohamed Fawzi Mohammed faleceu no Parque Nacional da Tijuca, na quarta-feira (3)
Baleia fica presa em rede de pesca em Rio das Ostras
Mamífero foi resgatado por bombeiros militares, na manhã deste domingo (7)
PM interrompe fabricação clandestina de carvão vegetal em Xerém
Ação foi realizada após denúncia sobre poluição e desmatamento na região
Homem é resgatado por helicóptero em montanha no Cosme Velho
Praticante do esporte radical deslocou o ombro; incidente ocorreu na manhã deste domingo
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Competição foi realizada neste domingo (7)
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