Força Municipal inicia policiamento no Méier e Cachambi

Rio - A Força Municipal, Divisão de Elite da Guarda Municipal, iniciou, neste domingo (7), o policiamento no Méier e Cachambi, na Zona Norte do Rio. O patrulhamento visa combater roubos e furtos nos locais e horários em que as manchas criminais apontam grande incidência desses crimes.

"São 600 agentes bem treinados, bem equipados, bem preparados para cumprir essa missão de ocupar esses territórios da cidade que representam metade dos roubos e furtos. Agora, a gente avança para o Méier e Cachambi com agentes da Força Municipal treinados para ocupar esses espaços e reduzir roubos e furtos", disse o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

A reportagem do DIA acompanhou o começo da atuação dos agentes no Meiér, na Rua Dias da Cruz, altura da Praça Agripino Grieco; e no outro lado da linha do trem, na Praça Jardim do Méier, próxima ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Os moradores e comerciantes da região opinaram sobre a iniciativa. Luiz dos Santos Oliveira, de 54 anos, ressaltou a relevância do policiamento para trazer mais segurança no dia a dia, tanto para ir trabalhar, quanto nos momentos de lazer.

"Eu acho que é importante para a gente que anda na rua. [...] Para mim é importante que a gente possa sair de casa com mais segurança. E voltar para casa sem problema. O que eu acho importante numa cidade é isso, que a população possa andar e passear sem preocupação", disse o auxiliar de serviços gerais.

Jorge Luiz Isaías, de 49, recordou a quantidade de assaltos que ocorreram na região, ao avaliar a importância da ação da Divisão de Elite da GM. "A expectativa é que melhore, que pelo menos iniba. A gente vê e escuta relatos de muitos assaltos a pedestres, carros e motos. Ficamos [temerosos] porque hoje em dia está muito complicado andar na rua, mexer no telefone. Para nós homens, quanto mais para mulheres e crianças. Você vê muita coisa no Méier que foge um pouquinho do padrão", pontuou.

O comerciante, ainda, destacou que os horários de atuação devem ser estratégicos, principalmente após o fechamento dos estabelecimentos. "O importante é distribuir bem os horários. O Méier funciona bem até certa hora, as lojas todas abertas. Mas aí à noite cai muito a segurança".

Moradora do Méier desde que nasceu, Anne Rocha, 42, também espera que o patrulhamento traga mais segurança para o bairro. "A gente sempre cria essa expectativa de estar um pouquinho melhor mesmo. [...] Eles sabendo usar esse poder que eles têm, na hora certa, na medida certa, vai melhorar com certeza aqui para a gente", falou a recepcionista.

Ela contou que a segurança na região já melhorou, ao comparar com o passado. No entanto, analisou que alguns locais ainda precisam de mais atenção. "Aqui mais para o centro do Méier a violência está bem menor, mas esses pontos mais para dentro continuam a mesma coisa".

"É mais a passagem da linha férrea. Ali na Estação Silva Freire que está abandonada", complementou o supervisor comercial, Alessandro Evaristo, 42.

Saiba mais

Essa é a segunda área da Zona Norte a receber o patrulhamento das equipes, que já realizam o patrulhamento, desde 26 de abril, na região entre a Rua São Francisco Xavier e a Praça Afonso Pena, na Tijuca.

As equipes da Força Municipal já atuam também em outras áreas da cidade: Rodoviária do Rio X Terminal Gentileza X Estação Leopoldina; Jardim de Alah; Avenida Presidente Vargas X Campo de Santana X Central do Brasil X Cinelândia; Campo Grande (estação de trem X calçadão); Tijuca (São Francisco Xavier X Afonso Pena); e Botafogo, nos perímetros da Rua Lauro Müller X Rua General Severiano X Avenida Venceslau Brás; entorno do Metrô Botafogo (incluindo a Rua São Clemente, a Rua Voluntários da Pátria e transversais); e eixo da Praia de Botafogo X Rua Marquês de Abrantes, com algumas vias do bairro do Flamengo, além do perímetro em Bangu (Calçadão x Bangu Shopping).



"Os agentes atuarão de forma preventiva e ostensiva, como já acontece em outros pontos da cidade, sempre com atenção ao território. Estamos falando de um modelo de policiamento baseado em dados, gestão e proximidade com quem vive, trabalha e circula na região", afirmou o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, que acompanhou o início do policiamento nos bairros.



Balanço operacional



Desde o início das operações, em 15 de março, a Divisão de Elite da GM realizou mais de 4.700 abordagens, com 683 prisões e conduções por crimes como roubo, furto e receptação. No mesmo período, foram recuperados e apreendidos 118 aparelhos celulares e 108 motocicletas.

*Colaborou Érica Martin

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